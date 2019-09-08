После обработки 1,8% протоколов ГИК говорит о явке более 40%, у Беглова — 73,47%

В Горизбиркоме оглашены промежуточные результаты выборов губернатора после обработки 1,8% протоколов. Явка каким-то образом перевалила за 40%.

Как рассказал председатель горизбиркома Виктор Миненко вечером 8 сентября, явка составляет 41,62%. За врио губернатора проголосовали 73,47%, за Михаила Амосова — 11,27%, за Надежду Тихонову — 12,83%.

По словам Миненко, явка на экстерриториальных участках в Ленинградской области составила 64%, в Псковской — более 50%.

О том, как считают бюллетени и о нарушениях во время голосования в Петербурге читайте в подробной трансляции «Фонтанки».