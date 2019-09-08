Интрига — новый губернатор Петербурга. Как считают голоса, наблюдаем онлайн
Электоральное таинство совершается в эти минуты на избирательных участках Петербурга. Члены комиссий подводят итоги голосования, которое закончилось в 20.00 восьмого сентября. «Фонтанка» наблюдает за подсчетом, отмечая атмосферу и значимые события.
«Карусели», вбросы бюллетеней, подкуп избирателей и потасовки на участках - о том, как проходило главное политическое шоу сезона, читайте в нашей предыдущей трансляции. Здесь мы считаем голоса и не уйдем, пока не выберем Петербургу губернатора. Собираем веселые видео и фото. Делитесь наблюдениями в личных сообщениях группы, на mail@fontanka.ru или звоните по номеру +79959986574 (Telegram, WhatsApp).
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Чудны дела твои, явка избирателей. Весь день по этому показателю Петербург плелся в хвосте других регионов. По данным горизбиркома, к 10.00 она составила 1,86%, к полудню - 6,61%, к 15.00 - 16,26, к 18.00 - 23,69%. И вдруг - за два часа до закрытия горожане атаковали избирательные участки, и эта гражданская сознательность увеличила явку вдвое. Официально от Горизбиркома - итоговая явка 41,62%. Вот, что сознательность животворящая делает.
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Лидировать в губернаторской гонке действующий глава петербургской администрации начал с первых же бюллетеней. После обработки 1,48% протоколов у него 74,46%. Это данные ЦИК. Петербургский избирком дает более свежие данные по состоянию на 23.00. По итогам обработки 1,8% протоколов явка составила 41,62%. За Александра Беглова -73,47%, за Михаила Амосова - 11,27%, за Надежду Тихонову - 12,83%.