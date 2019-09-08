Интрига — новый губернатор Петербурга. Как считают голоса, наблюдаем онлайн

08 сентября, 23:21

Чудны дела твои, явка избирателей. Весь день по этому показателю Петербург плелся в хвосте других регионов. По данным горизбиркома, к 10.00 она составила 1,86%, к полудню - 6,61%, к 15.00 - 16,26, к 18.00 - 23,69%. И вдруг - за два часа до закрытия горожане атаковали избирательные участки, и эта гражданская сознательность увеличила явку вдвое. Официально от Горизбиркома - итоговая явка 41,62%. Вот, что сознательность животворящая делает.