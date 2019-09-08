После обработки полутора процентов протоколов у Беглова 74,5%

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов продолжает лидировать на выборах главы города. Однако его доля сократилась до 74,46%.

По сообщению ЦИК, таков промежуточный результат Беглова после обработки 1,48% протоколов. После пересчета 0,2% показатели врио губернатора были более яркими: 84,43% против 9,43% у Михаила Амосова и 5,68% – у Надежды Тихоновой.

О том, как считают бюллетени и о нарушениях во время голосования в Петербурге читайте в подробной трансляции «Фонтанки».