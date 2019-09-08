Амосов : "Фонтанка" игнорировала мою избирательную кампанию

Кандидат в губернаторы Михаил Амосов в эфире "Эха Москвы" заявил, что его низкие результаты связаны в том числе с тем, что СМИ не уделили внимания его избирательной кампании.

"Могу сказать, я еженедельно проводил пресс-конференцию или другие мероприятия в течении двух месяцев. Надо сказать, что это интересный опыт, потому что приезжали 2-3 официальных телеканала – "Санкт-Петербург", НТВ, "Россия". Но это просто странно, когда некоторые издания просто игнорируют избирательную кампанию. "Фонтанка", например. Просто сознательная позиция не замечать избирательную кампанию. Я не знаю, может они замечали кампанию Беглова", – заявил Амосов.