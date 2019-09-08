Избирком Фрунзенского района велел участковым комиссиям перепроверить «надомное» голосование за муниципалов. А за губернатора — нет

Территориальная избирательная комиссия №29 дала участковым избиркомам указание перепроверить заявления о «надомном» голосовании на муниципальных выборах. В этом районе на протяжении дня наблюдатели фиксировали аномально высокое число людей, якобы изъявивших желание голосовать на дому — по 200-300 человек на участке. Причем автомобили с бюллетенями и переносными урнами уносились от избиркомов столь стремительно, что наблюдателям приходилось пускаться за ними в погоню.

Территориальный избирком — ему участковые комиссии подчиняются — велел заново изучить все заявления «надомников» и признать их недействительными, если обнаружится, что подавшие их люди проголосовали и дома, и на участке. А в случае, если хоть одно заявление окажется недействительным, участковым комиссиям велели забраковать все содержимое переносной урны. Это решение территориальный избирком принял после жалобы Партии роста, которая выставила кандидатов во все муниципалитеты района.

При этом решение территориального избиркома касается только муниципальных выборов, но не губернаторских. Хотя голосовали на дому люди одновременно и за местную власть, и за главу города. Председатель территориальной комиссии №29 Борис Островский не смог оперативно пояснить «Фонтанке», с чем связана такая избирательность.

Однако даже это решение исполняют не все участковые комиссии. Члены УИК №2145 сразу смешали все бюллетени — и те, которые горожане бросали в урны на участке, и те, которые они получили на дому, ничего не перепроверяя. Такую же информацию передали наблюдатели от Партии роста из УИК №2146 и 2148.