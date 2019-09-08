Горизбирком насчитал в Петербурге 100 тысяч «надомников» и порадовался неподтвержденным жалобам

Петербургский горизбирком считает, что выборы в Петербурге прошли спокойно, четко и в соответствии с законом. Большинство обращений с жалобами относятся к муниципальной кампании.

Как рассказал вечером 8 сентября член избиркома Юрий Кузьмин, общее количество людей, которые воспользовались возможностью проголосовать на дому, составило почти 100 тысяч. При этом наблюдатели, по его словам, направили незначительное количество претензий в ходе единого дня голосования, большая часть обращений не подтвердилась.

Отдельно Кузьмин отметил, что комиссия не обладает информацией ни об одной подтвержденной жалобе по голосованию на дачных участках. Явка по Ленобласти превысила 60% (напомним, ВЦИОМ ранее дали цифру по общей явке в 23,3%). Такой поразительный успех Кузьмин объснил просто: «день солнечный».

В то же время Алёна Булгакова, руководитель корпуса «За чистые выборы», рассказала о 240 сообщениях о нарушениях, 205 из которых уже отработаны.

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Ранее ЦИК опубликовал итоги обработки 0,2% бюллетеней на выборах губернатора Петербурга. Согласно данным комиссии, Александр Беглов пока набирает 84,43%, Михаил Амосов – 9,43%, Надежда Тихонова — 5,68%.

О том, как считают бюллетени и о нарушениях во время голосования в Петербурге читайте в подробной трансляции «Фонтанки». www.fontanka.ru/2019/09/06/127/%20