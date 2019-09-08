В Москве неожиданные выборы: Касамара проигрывает «Умному голосованию», а яблочница обходит коммуниста

Муниципальные выборы в столице преподносят сюрпризы. Как и в Петербурге, в Москве только идет подсчет голосов, но там не выбирали губернатора, и перешли сразу к депутатам. Первые результаты показали как минимум несколько интересных ситуаций.

В ходе онлайн-трансляции «Умного голосования» с Леонидом Волковым 8 сентября было озвучено, что яблочница Дарья Беседина выигрывает у коммуниста-депутата гордумы Вадима Кумина на 700 голосов после обработки примерно их трети. А широко известная прорект ВШЭ Валерия Касамара проигрывает Магомету Яндиеву, предложенному «Умным голосованием». При этом вице-спикер Московской городской думы Андрей Метельский якобы пока в МГД не проходит.

В Северной столице муниципальные выборы пока не считали. А на губернаторских интрига лишь в том, насколько высокий процент наберет Александр Беглов. О том, как идет подсчет голосов — можно следить в трансляции «Фонтанки».