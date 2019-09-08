Пострадавших с КАД забирал вертолёт. Виновник обгонял по обочине

Зажатого между двумя автомобилями пострадавшего с кольцевой автодороги вечером 8 сентября забирал вертолет санавиации. Две из трёх машин в момент столкновения стояли на обочине.

Об аварии на внутреннем кольце КАД между Пискаревским и Шафировским проспектами «Фонтанке» сообщили читатели. Горожане могли наблюдать, как на дорожное полотно садился вертолёт, который увёз пострадавшего в Елизаветинскую больницу.

По словам очевидцев, которые сделали фото места аварии, на обочине стояли друг за другом сначала KIA, затем автомобиль «Яндекс.Такси», между ними, судя по всему, вне машин стояли люди. В этот момент обогнать колонну автомобилей по обочине решил водитель «Фольксвагена», вероятно, обзор ему закрывала впереди идущая машина. На хорошей скорости он врезался в припаркованное такси и подтолкнул его на пешеходов.

В ГИБДД информация о ДТП пока не поступила.