ВЦИОМ: Беглов по данным экзитполов набирает 56%

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты экзитполов на губернаторских выборах в Петербурге.

По данным центра, явка в Петербурге- 23,3%, врио губернатора Александр Беглов набирает 56%,

Второй – Михаил Амосов от «Гражданской платформы» – 21,4%, Надежда Тихонова от «Справедливой России» – 19%. При этом 44,9% респондентов отказались от ответа на вопрос социологов, а еще 3,6% испортили бюллетень.

Ранее ЦИК опубликовал итоги обработки 0,2% бюллетеней на выборах губернатора Петербурга. Согласно данным комиссии, Александр Беглов набирает 84,43%, Михаил Амосов – 9,43%, Надежда Тихонова — 5,68%.

О том, как считают бюллетени и о нарушениях во время голосования в Петербурге читайте в подробной трансляции «Фонтанки».