Беглов - первый, Амосов - второй. Посчитано 0,2 процента голосов

ЦИК опубликовал итоги обработки 0,2% бюллетеней на выборах губернатора Петербурга.

На первом месте самовыдвиженец и врио Александр Беглов (84,43%), на втором — Михаил Амосов от Гражданской платформы (9,43%), на третьем — Надежда Тихонова (5,68%).

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не увидела серьезных нарушениях на выборах в России.Предварительно ни на одном участке голосование 8 сентября не признано недействительным.

О том, как шло голосование в Петербурге, нарушениях и том, как идет подсчет голосов — читайте в трансляции «Фонтанки».