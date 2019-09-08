ЦИК объявил первые цифры. Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов по итогам обработки первых бюллетеней лидирует на выборах.

Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге с 83,61% голосов после обработки 0,1% протоколов, сообщает вечером 8 сентября «Россия-24» cо ссылкой на данные ЦИК.

Ранее спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил, что по результатам опросов, которые были проведены в более чем 50 муниципальных образованиях Петербурга, «Единая Россия» также уверенно лидирует на муниципальных выборах.

Подробнее о ходе голосования в Петербурге читайте в трансляции «Фонтанки».