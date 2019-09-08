«Важная гуманитарная акция». Макрон в телефонном разговоре с Путиным приветствовал обмен с Украиной

Президенты Франции и России выразили надежду на то, что проведенный 7 сентября обмен удерживаемыми лицами будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции», – сообщается 8 сентября на сайте Кремля.

Президенты в ходе телефонной беседы согласились, что необходимо продолжить работу в рамках «нормандского формата». Путин призвал тщательно проработать повестку предстоящего форума, отметив необходимость выполнения украинской стороной предыдущих договоренностей.

Напомним, что президенты России и Франции провели официальные переговоры в конце августе. Макрон заявил, что хотел бы продолжения переговоров в «нормандском формате».

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Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.

В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать.

Тем не менее первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11. Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.

В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.