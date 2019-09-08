Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 66.00р
72.89р
23:31 08.09.2019
Расширенный поиск

Власть
08.09.2019 21:35
Печать

«И снова фейк, приносим извинения». Как выборы в Петербурге сопровождались липовыми новостями и кто их использует

Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге активно сопровождаются липовыми видеозаписями нарушений. Старыми кадрами в информационное пространство стреляют из YouTube и Telegram, используя их для дискредитации реальных фальсификаций.

«И снова фейк, приносим извинения». Как выборы в Петербурге сопровождались липовыми новостями и кто их использует

скриншот с сайта youtube Mr Google

8 сентября в Сети было неспокойно: кадры реальных нарушений на выборах в Петербурге активно перемешиваются с видеозаписями прошлых лет. Количество липы говорит о том, что некто ведет организованную кампанию по дезинформации. Применение ей тоже уже нашлось. 

В 11 утра 8 сентября около двадцати человек собрались у Медного всадника. «Мы же за "Яблоко" едем голосовать? Мне "Яблоко" нравится», — громко рассуждала женщина, прислонившись к ограде. Эти люди собрались устраивать «карусель» в пользу кандидатов от «Яблока». Такую работу им предложили несколько дней назад через группу во «ВКонтакте», которая обычно размещает объявления о наборе массовки. Оплату обещали щедрую — 5000 рублей за день работы. Принимали всех: и без регистрации в Петербурге, даже без российского гражданства. В переписке организаторы «карусели» объясняли: главное — свергнуть партию власти, и неважно, какими методами.

Собравшиеся у Медного всадника ждали автобус. Им пообещали, что группу повезут по разным избирательным участкам, но переживать за незаконность происходящего не надо: «У нас везде свои люди». 

Но в день голосования ситуация менялась на ходу. Сначала в чате сообщили, что оплата падает до полутора тысяч. Нецензурно выругавшись, пара человек тут же ушли восвояси. Затем — спустя сорок минут после назначенного времени встречи — в чате сообщили, что координатор опаздывает. Группа к тому времени уже заметно поредела. «Дурачки мы. Завтра по телевидению покажут, скажут: вот собрались дурачки», — вздохнул последний несостоявшийся «карусельщик» и двинулся в сторону метро, так никого и не дождавшись.

Реклама

Он почти угадал. О «карусели» в пользу «Яблока» рассказали, но не по телевидению, а в телеграм-каналах. Корреспондент «Фонтанки» поучаствовала в чате, где будущим нарушителям закона выдавали задания  Страницы обоих организаторов «карусели» зарегистрированы в конце августа этого года. 

Пока не состоявшиеся сторонники «Яблока» безуспешно ждали возможности поучаствовать в фальсификациях о нарушениях на выборах — вбросах и каруселях — сообщали наблюдатели по всему городу. Однако вызывающие доверие сообщения перемежались фейками.

Один из первых роликов, на которых бюллетени пачкой отправляются в избирательную урну, появился на YouTube еще в 11 утра. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Протестный Петербург». Видео было прислано анонимно. Авторы не удосужились сверить реальную картинку с участка №1808 с той, что заснята в ролике. 

В действительности видео было снято 3 года назад на выборах в Нижнем Новгороде. Попытавшийся представить его «свежим» пользователь с ником Mr.Google других записей ранее не размещал. 

Ближе к середине дня появилось видео с названием, которое инкриминирует нарушения комиссии с участка под №1407 в Московском районе. Его среди сторонников Алексея Навального попытался распространить во «ВКонтакте» пользователь под именем Сергей Медведенко. В Telegram-чате оппозиционеров это же видео продвигал некто под именем «Dream about you». И «Фонтанка», и подкованные оппозиционеры быстро выяснили, что на кадрах не выборы-2019 в Петербурге, а процесс избрания президента РФ в 2018 году. Нарушения в интерьере одной из школ в Армавире попытался выдать за петербургские пользователь с ником Николай Анохин. Это единственный размещенный им ролик. На фейковом видео не поленились подделать дату съемки, с 18 марта 2018 года на сегодняшнюю. 

Без труда «Фонтанка» распознала еще одну липу: на видео, где якобы запечатлен вброс бюллетеней на участке №69, в действительности оказались кадры нарушений с выборов 2018 года. Видео распространили через Telegram-каналы «Протестный Петербург» и «Ягражданин!». Ролик в YouTube опубликовал Виктор Карасев, также до этого ничего не публиковавший. 

Стоит отметить, что после публикации этого видео авторы канал «Протестный Петербург» признали, что кадры не имеют отношения к выборам в Северной столице и извинились за распространение недостоверной информации. Ролики в «Протестный Петербург» присылают анонимно через бот, должной проверки на подлинность они не проходят. 

Реклама


Это отнюдь не все случаи публикации старых видеозаписей под видом нарушений на выборах-2019 в Петербурге. Вероятно, что размещение фейков продолжится. Вычислить, кто и с какой целью их размещает фактически не представляется возможным, однако стоит отметить, что делалось это довольно масштабно и организованно. Кроме того, липовым видеозаписям уже нашли применение.

Например, РИА «ФАН» составила свой «Топ-5 Фейков». В него, кроме подставных видео вошли также сюжеты, которые на самом деле имели место. В частности, в качестве «фейка» попытались представить два сюжета «Фонтанки».

Один из них был посвящен опросу о наполнении будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, с помощью которого теоретически можно проконтролировать явку бюджетников.

Второй сюжет касался покупки голосов. В муниципальном округе Морской под видом социального опроса могли контролировать процесс голосования за финансы. Бенефициары – кандидаты в муниципальные депутаты от организации «Я люблю Васильевский». Корреспондент «Фонтанки» лично прибыл  на место, где избирателям, решившим подзаработать на выборах, должны были выдавать деньги за правильный голос и узнал подробности схемы.

скриншот видео
скриншот видео

Тем, что соцсети наводнены фейками, воспользовались и в городской избирательной комиссии. Это позволило горизбиркому сообщать журналистам, что «подавляющее большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются». К каждому брифингу — а они проходили каждые три часа — члены петербургского избиркома готовили новую порцию разоблачений, наглядно демонстрируя, что выборы в городе проходят спокойно, а нарушают это спокойствие провокаторы. Подробно о фейковых нарушениях рассказала журналистам и представитель прокемлевской организации «За чистые выборы». Остальную, не-фейковую информацию с участков в петербургской комиссии и в наблюдательской организации столь оперативно проверить не успели.

Михаил Грачев, Мария Карпенко

"Фонтанка.ру"

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
06.09.2019 18:00

«Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300
Setl Group
06.09.2019 17:04

«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

В сентябре компания «Петербургская Недвижимость» представила новое предложение «Квартира каждому». Теперь квартиру в современном доме комфорт-класса можно оформить в ипотеку с легким платежом — от 15 тысяч рублей в месяц.
06.09.2019 17:00

Детокс головы, или Когда мозгу нужно остыть

Постоянные звонки, сообщения в мессенджерах, негативные новости, стрессовые ситуации на работе — порой кажется, что мозг закипает. Если к тому же вас беспокоят перепады настроения, тревожность, нарушения сна, а дать мозгу остыть никак не получается, то, возможно, вам требуется поддержка специалистов.
unsplash.com
06.09.2019 16:28

Эксперты ПСК ожидают снижения ипотечных ставок к ноябрю

Банк России в третий раз за год смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла минимального значения за последние пять лет – 7%. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это приведёт к дополнительному снижению банковских ставок по ипотеке в ближайшие два-три месяца.
06.09.2019 14:55

Как начать разбираться в кино?

Новые фильмы выходят в прокат каждый месяц. Как выбрать то, что стоит смотреть? Вместе с телеканалом «Кино ТВ» мы составили краткое руководство для занятых горожан.
ГК «КВС»
06.09.2019 12:57

ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».
Setl Group
06.09.2019 12:04

Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.
Группа ЦДС
06.09.2019 11:55

Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.
ПСК
06.09.2019 11:17

В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.09.2019 10:27

В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
ПАО Сбербанк
05.09.2019 14:33

Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.