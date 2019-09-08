«И снова фейк, приносим извинения». Как выборы в Петербурге сопровождались липовыми новостями и кто их использует

Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге активно сопровождаются липовыми видеозаписями нарушений. Старыми кадрами в информационное пространство стреляют из YouTube и Telegram, используя их для дискредитации реальных фальсификаций.

скриншот с сайта youtube Mr Google

8 сентября в Сети было неспокойно: кадры реальных нарушений на выборах в Петербурге активно перемешиваются с видеозаписями прошлых лет. Количество липы говорит о том, что некто ведет организованную кампанию по дезинформации. Применение ей тоже уже нашлось.

В 11 утра 8 сентября около двадцати человек собрались у Медного всадника. «Мы же за "Яблоко" едем голосовать? Мне "Яблоко" нравится», — громко рассуждала женщина, прислонившись к ограде. Эти люди собрались устраивать «карусель» в пользу кандидатов от «Яблока». Такую работу им предложили несколько дней назад через группу во «ВКонтакте», которая обычно размещает объявления о наборе массовки. Оплату обещали щедрую — 5000 рублей за день работы. Принимали всех: и без регистрации в Петербурге, даже без российского гражданства. В переписке организаторы «карусели» объясняли: главное — свергнуть партию власти, и неважно, какими методами.

Собравшиеся у Медного всадника ждали автобус. Им пообещали, что группу повезут по разным избирательным участкам, но переживать за незаконность происходящего не надо: «У нас везде свои люди».

Но в день голосования ситуация менялась на ходу. Сначала в чате сообщили, что оплата падает до полутора тысяч. Нецензурно выругавшись, пара человек тут же ушли восвояси. Затем — спустя сорок минут после назначенного времени встречи — в чате сообщили, что координатор опаздывает. Группа к тому времени уже заметно поредела. «Дурачки мы. Завтра по телевидению покажут, скажут: вот собрались дурачки», — вздохнул последний несостоявшийся «карусельщик» и двинулся в сторону метро, так никого и не дождавшись.

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Он почти угадал. О «карусели» в пользу «Яблока» рассказали, но не по телевидению, а в телеграм-каналах. Корреспондент «Фонтанки» поучаствовала в чате, где будущим нарушителям закона выдавали задания Страницы обоих организаторов «карусели» зарегистрированы в конце августа этого года.

Пока не состоявшиеся сторонники «Яблока» безуспешно ждали возможности поучаствовать в фальсификациях о нарушениях на выборах — вбросах и каруселях — сообщали наблюдатели по всему городу. Однако вызывающие доверие сообщения перемежались фейками.

Один из первых роликов, на которых бюллетени пачкой отправляются в избирательную урну, появился на YouTube еще в 11 утра. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Протестный Петербург». Видео было прислано анонимно. Авторы не удосужились сверить реальную картинку с участка №1808 с той, что заснята в ролике.

В действительности видео было снято 3 года назад на выборах в Нижнем Новгороде. Попытавшийся представить его «свежим» пользователь с ником Mr.Google других записей ранее не размещал.

Ближе к середине дня появилось видео с названием, которое инкриминирует нарушения комиссии с участка под №1407 в Московском районе. Его среди сторонников Алексея Навального попытался распространить во «ВКонтакте» пользователь под именем Сергей Медведенко. В Telegram-чате оппозиционеров это же видео продвигал некто под именем «Dream about you». И «Фонтанка», и подкованные оппозиционеры быстро выяснили, что на кадрах не выборы-2019 в Петербурге, а процесс избрания президента РФ в 2018 году. Нарушения в интерьере одной из школ в Армавире попытался выдать за петербургские пользователь с ником Николай Анохин. Это единственный размещенный им ролик. На фейковом видео не поленились подделать дату съемки, с 18 марта 2018 года на сегодняшнюю.

Без труда «Фонтанка» распознала еще одну липу: на видео, где якобы запечатлен вброс бюллетеней на участке №69, в действительности оказались кадры нарушений с выборов 2018 года. Видео распространили через Telegram-каналы «Протестный Петербург» и «Ягражданин!». Ролик в YouTube опубликовал Виктор Карасев, также до этого ничего не публиковавший.

Стоит отметить, что после публикации этого видео авторы канал «Протестный Петербург» признали, что кадры не имеют отношения к выборам в Северной столице и извинились за распространение недостоверной информации. Ролики в «Протестный Петербург» присылают анонимно через бот, должной проверки на подлинность они не проходят.

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Это отнюдь не все случаи публикации старых видеозаписей под видом нарушений на выборах-2019 в Петербурге. Вероятно, что размещение фейков продолжится. Вычислить, кто и с какой целью их размещает фактически не представляется возможным, однако стоит отметить, что делалось это довольно масштабно и организованно. Кроме того, липовым видеозаписям уже нашли применение.

Например, РИА «ФАН» составила свой «Топ-5 Фейков». В него, кроме подставных видео вошли также сюжеты, которые на самом деле имели место. В частности, в качестве «фейка» попытались представить два сюжета «Фонтанки».

Один из них был посвящен опросу о наполнении будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, с помощью которого теоретически можно проконтролировать явку бюджетников.

Второй сюжет касался покупки голосов. В муниципальном округе Морской под видом социального опроса могли контролировать процесс голосования за финансы. Бенефициары – кандидаты в муниципальные депутаты от организации «Я люблю Васильевский». Корреспондент «Фонтанки» лично прибыл на место, где избирателям, решившим подзаработать на выборах, должны были выдавать деньги за правильный голос и узнал подробности схемы.

скриншот видео

Тем, что соцсети наводнены фейками, воспользовались и в городской избирательной комиссии. Это позволило горизбиркому сообщать журналистам, что «подавляющее большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются». К каждому брифингу — а они проходили каждые три часа — члены петербургского избиркома готовили новую порцию разоблачений, наглядно демонстрируя, что выборы в городе проходят спокойно, а нарушают это спокойствие провокаторы. Подробно о фейковых нарушениях рассказала журналистам и представитель прокемлевской организации «За чистые выборы». Остальную, не-фейковую информацию с участков в петербургской комиссии и в наблюдательской организации столь оперативно проверить не успели.

Михаил Грачев, Мария Карпенко

"Фонтанка.ру"