Спортивных наблюдателей МО "Морские ворота" навестил ОМОН

"Фонтанка.ру"

В Петербурге по 379 школе на Канонерском острове, где располагаются избирательные участки NN 590 и 591, после окончания голосования прогулялся наряд ОМОН в полной экипировке, сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий.

На двух УИКах МО "Морские ворота" наблюдается аномальное количество наблюдателей, порядка 40 человек, большинство которых – мужчины спортивного вида.

Наряд ОМОНа зашел во время сверки наблюдателей на УИК 590. Силовики прошли строем сквозь наблюдателей, развернулись и вышли.