Макаров заявил, что по результатам экзитполов «Единая Россия» лидирует на муниципальных выборах в Петербурге

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил, что по результатам опросов, которые были проведены в более чем 50 муниципальных образованиях Петербурга, «Единая Россия» уверенно лидирует на муниципальных выборах.

«Первые оперативные данные показывают: партия «Единая Россия» уверенно лидирует на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную. А это почти два десятка лет ежедневной работы с мыслью о городе, с мыслью о петербуржцах», – заявил 8 сентября Макаров.

Он также считает, что голосование проходило абсолютно спокойно: «не зафиксировано нарушений, которые бы могли воздействовать на волеизъявление петербуржцев и вызвать малейшие сомнения в легитимности и прозрачности этих выборов».

О «карусельщиках», вбросах бюллетеней, нападениях на кандидатов и других аспектах, дополняющих заявление спикера ЗакСа, читайте в трансляции «Фонтанки» с Дня выборов.