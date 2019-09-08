Нарушения на губернаторских выборах в Петербурге зафиксировали в Пскове. Но только два

Руководитель «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области Семён Никонов рассказал, что им поступило два обращения, связанных с выборами губернатора в Петербурге.

В первом случае член комиссии с правом совещательного голоса от кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга Михаила Амосова в Стругах Красных якобы опрашивал избирателей на тему: «просили ли вас голосовать за Беглова», нарушая тайну волеизъявления.

Во втором - члены избирательной комиссии из Невеля посчитали работу журналиста «Новой газеты» при освещении хода выборов губернатора Петербурга больше похожей на наблюдательскую, чем журналистскую. Он якобы хотел поехать на голосование вне помещения, но была написана жалоба, и он получил отказ.

В 20:00 8 сентября в Петербурге закрылись избирательные участки. О том, как проходило голосование и как идет подсчет голосов — читайте в трансляции «Фонтанки».