Лондон отменяется. Пилоты British Airways не повезут петербуржцев в объединенное королевство

Из Пулково в Лондон на 9 сентября отменены вылет и прилёт борта британской авиакомпании. Пилоты отказались садиться за штурвал.

Данные об отмене рейсов BA 878 и 879 опубликованы на онлайн-табло аэропорта Пулково. Не отправятся самолеты и на следующий день, 10 сентября. Так же забастовка запланирована на 27 сентября.

Виной тому забастовка пилотов авиакомпании British Airways. Они недовольны условиями труда, отменены сотни рейсов по всей Европе, пишет Bloomberg.