В Выборгском районе отменили надомное голосование. Члены избирательной комиссии уехали собирать голоса без наблюдателей, но причина в другом

В участковой избирательной комиссии № 218 Выборгского района отменено надомное голосование. Об этом «Фонтанке» сообщили представители партии «Справедливая Россия».

Официальная причина отмены – недостаточно выверенные списки для голосования. В итоге 200 избирательных бюллетеней было возвращено на участок.

Стоит отметить, что незадолго до отмены руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась к председателю петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко с жалобой: УИК № 218 не донесло до наблюдателей, членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и кандидатов информацию о количестве избирателей, жаждущих проголосовать из дома. Также в УИК забыли сообщить о готовящемся выезде членов избирательной комиссии с ящиком для голосования.

«В результате наблюдатели и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса были фактически отстранены от возможности контроля за выездным голосованием, что ставит под сомнение действительность его результатов», – делают выводы в «Справедливой России».

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Шишкину не удалось удовлетворить одной лишь отменой надомного голосования. Она требует привлечь председателя УИК 218 Инну Васильеву к установленной законом ответственности. По ее мнению, были нарушены положения пункта 6 статьи 66 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Напомним, что на 18:00 явка на губернаторских выборах в Петербурге достигла 23,69%. Все самые яркие события главного политического шоу Северной столицы можно найти в онлайн-трансляции «Фонтанки».