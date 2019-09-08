Член ТИКа с мужем догнала маршрутку с шестью «проверяльщиками от Смольного»: полиции они не боятся
Член территориальной избирательной комиссии №26 Татьяна Матросова и ее муж устроили погоню за маршруткой с шестью молодыми людьми внутри, предполагая, что они «карусельщики». Их удалось настичь около «Окея» на Жукова. Но тут парни заявили, что они не нарушители, а волонтеры.
Старший группы представился как Руслан Яковлев и рассказал, что они проверяют сотрудников УИК и правоохранительных органов, и что если их где-то останавливают, то звонят кому-то и их отпускают.
«Нам сказали следить за порядком. У нас массовая группа. Мы должны выявить, как быстро нас найдут, – объяснил он. – Нас должны сотрудники полиции выискивать. К нам уже (они) подходили, им позвонили, они ушли».
Ранее «карусельщик» из Ленобласти попытался выбрать губернатора в Петербурге. Его остановили наблюдатели.А прибывшая полиция якобы отказалась составлять акт.
Подробнее обо всех нарушениях и ходе голосования на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге читайте в трансляции «Фонтанки».