Член ТИКа с мужем догнала маршрутку с шестью «проверяльщиками от Смольного»: полиции они не боятся

Член территориальной избирательной комиссии №26 Татьяна Матросова и ее муж устроили погоню за маршруткой с шестью молодыми людьми внутри, предполагая, что они «карусельщики». Их удалось настичь около «Окея» на Жукова. Но тут парни заявили, что они не нарушители, а волонтеры.

play stop mute max volume + 15s repeat - 15s скачать Автор: Член территориальной избирательной комиссии №26 Татьяна Матросова Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Старший группы представился как Руслан Яковлев и рассказал, что они проверяют сотрудников УИК и правоохранительных органов, и что если их где-то останавливают, то звонят кому-то и их отпускают.

«Нам сказали следить за порядком. У нас массовая группа. Мы должны выявить, как быстро нас найдут, – объяснил он. – Нас должны сотрудники полиции выискивать. К нам уже (они) подходили, им позвонили, они ушли».

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Ранее «карусельщик» из Ленобласти попытался выбрать губернатора в Петербурге. Его остановили наблюдатели.А прибывшая полиция якобы отказалась составлять акт.

Подробнее обо всех нарушениях и ходе голосования на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге читайте в трансляции «Фонтанки».