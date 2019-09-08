СМИ: На Дальнем Востоке выборы выигрывает действующая власть и ЛДПР

В регионах Дальнего Востока уже обработана большая часть бюллетеней и известны предварительные итоги единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК РФ, сообщает Znak.com.

Так, после обработки чуть более 80% протоколов врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 60,49%. На втором месте с результатом 21,31% кандидат от КПРФ Алексей Корниенко. На третьем — представитель ЛДПР Дмитрий Флеер, у него 7,02%. Однако сообщается, что в столице острова подсчет голосов идет очень медленно.

В Забайкальском крае также большинство голосов к этому часу за исполняющего обязанности губернатора Александра Осипова. По итогам обработки 50% протоколов он получил поддержку более 90% избирателей. Кандидаты от «Партии пенсионеров», «Партии роста» и «Патриотов России» не преодолели, по предварительным данным, пятипроцентный барьер. В Хабаровском крае прошли выборы в областную думу. По итогам подсчета 14% голосов, лидирует ЛДПР с результатом 55,44%, на втором месте «Единая Россия», на третьем КПРФ. На довыборах в Госдуму от региона также большинство голосов к настоящему моменту отдали за ЛДПР: кандидат от партии Иван Пиляев набирает 38,82% голосов после подсчета 20,56% протоколов.