Чужие бюллетени не смогли остановить голосование в Невском районе: закрытие участка комиссии страшнее

Путаница с избирательными округами в Невском районе Петербурга, когда обитатели муниципального образования «Народный» пришли на участок и увидели кандидатов из 161 округа, хотя закреплены за 159-м — к вечеру никак не была решена.

«Ситуация закончилась ничем. Голосование продолжается. Они закрыли его на 45 минут и потом открыли. 159 округ остался без голосов, а 161 прибавляет себе 1360 бюллетеней. Ошибку они признают, но они не закроют УИК, это несет гораздо большие проблемы», – рассказал «Фонтанке» 8 сентября глава МО «Народный» Денис Соловьёв.

Он отметил, что его жалобу в комиссии не приняли. О других нарушениях на выборах в Петербурге и ходе голосования читайте в трансляции «Фонтанки».