В МВД в воскресенье поступило более трехсот сообщений о нарушениях на выборах

В МВД в воскресенье поступило более трехсот сообщений о нарушениях на выборах, сообщил на брифинге в ЦИК России генерал-полковник полиции, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, передает "Интерфакс".

"По состоянию на 17 часов по московскому времени с момента начала голосования по всей стране в органы внутренних дел поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей", – сказал он.

Горовой заявил, что все они зарегистрированы в установленном законом порядке.

Он отметил, что две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел. Как добавил Горовой, одна треть этих обращений, по предварительной проверке, не подтвердились.

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Обращения, которые подтвердились, в большей степени затрагивают нарушения прав наблюдателей и проведения агитации в день выборов, уточнил генерал-полковник.По словам представителя МВД, обращения, которые не относятся к компетенции министерства, в ближайшее время будут переданы в соответствующие ведомства.

Горовой заявил, что конкретно эти нарушения не повлияют на конечные итоги голосования на конкретной участковой избирательной комиссии.