В Купчино с участков через суд удалили оппозиционных наблюдателей. За фото и интервью

Решением Фрунзенского районного суда с 12 избирательных участков восьмого сентября от участия в работе комиссий отстранены минимум 13 человек. Заседания по ещё десяти искам продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга, по данным штаба Навального, в Северной столице на половину седьмого вечера отстранены 18 оппозиционных наблюдателей. Основные причины – фотографировали у мест выдачи бюллетеней, агитировали, заходили в кабинки для голосования, брали у избирателей интервью.

Кроме того, решением суда отстранена от работы член УИК в Приморском районе. Двое оштрафованы на тысячу рублей за агитацию – один раскидывал брошюры в почтовые ящики, второй расставил портреты кандидатов на площади Труда.

8 сентября в Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов. По состоянию на три часа дня явка не превышала 16 процентов.