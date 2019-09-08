Памфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений

Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого», – цитирует 8 сентября Эллу Памфилову ТАСС.

По ее словам, сотрудники ЦИК следят за картой нарушений.

Ранее Элла Памфилова анонсировала создание «доски антипочета» для «врунов, лгунов и дезинформаторов», кто сообщал недостоверную информацию в Единый день голосования.

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Сегодня утром ассоциация «Голос» рассказала, например, что в Республике Тува наблюдатели стали жертвами вооруженного нападения, однако в полиции опровергли эту информацию.

А в Петербурге, едва началось голосование, «Голос» заявил о 140 нарушениях.