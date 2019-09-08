Как голосует Петербург: явка на дне, выездные урны на рейде

Свое отношение к губернаторским и муниципальным выборам петербуржцы выразили ногами. Судя по сводкам с УИКов, у политического процесса в нашем городе есть главный союзник - военные. Остальным урну для голосования надо нести на дом — причем массово.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

К 15 часам город оказался на 16 месте в стране по уровню явки на выборах главы региона. На участки пришло меньше народу, чем пять лет назад, когда кандидатов в градоначальники было пятеро. Детских концертов и манящей выпечки оказалось значительно меньше, чем на выборах президента в марте 2018 года. Сообщения о вбросах через одно оказывались фейковыми. Зато на дачных участках было тепло во всех отношениях. Рассказываем главное.

Неувлекательность интриги на выборах главы городской власти привела к тому, что Петербург оказался одним из самых вялоголосующих регионов. К 10 утра до участков дошли 249 830 человек — или 6,61% избирателей. По данным аналитического агентства «Давыдов.индекс», Петербург оказался на 16 месте по утренней явке среди регионов, выбирающих губернатора. На 18 часов до участков добрались только 23,5 процента избирателей.

Но в 2014 году желающих выбрать одного из пяти претендентов на пост главы города было вдвое больше — 12,85%, а ведь ту кампанию немало критиковали за привлечение спарринг-партнеров вместо реальных конкурентов Георгия Полтавченко. В 15 часов Горизбирком сообщил, что явка доросла до 16,26% (и в рейтинге регионов мы обогнали Калмыкию) – против 19,17% в 2014 году. Правда, пять лет назад, оценивая активность граждан, Горизбирком учитывал и данные досрочного голосования, от которого в этот раз отказались.

Но даже если это учтут в Кремле, когда дойдет до разбора полетов, свое место в хвосте рейтинга по явке Петербург сохранил — в Забайкальском крае на 15 часов пришли 23,28% избирателей, у лидера, в республике Башкортостан, – 42,9%.

Реклама



Автобус с военными и петух на велосипеде

Заметнее всего на избирательных участках Петербурга выглядят военные. Они берут числом.

В 134 УИКе на Васильевском острове преобладали курсанты. По утверждению кандидатов в муниципальные депутаты Сергея Кузина, Артема Журавлева и Евгения Карлина, до приезда журналистов военнослужащие получали бюллетени, а паспорта не показывали. Кандидат Ольга Иванова и ее наблюдатель не разрешали журналистам выдачу бюллетеней снимать.

УИК 343 в Нейшлотском переулке наводнили курсанты ВоенМедА. А в УИКе 2233 курсанты, которые имеют право голосовать только за губернатора, проголосовали заодно и за муниципалов.

На Ново-Каменном мосту у станции метро «Обводный канал» читатель «Фонтанки» сфотографировал «ПАЗик» с надписью «Дети» и фигуркой на крыше: петух с голубым гребешком верхом на велосипеде. В «ПАЗике» катали военных, как отметил читатель, между избирательными участками.

Автозаки и сотрудников ОМОН очевидцы увидели около ИКМО «Екатерингофский». Одновременно с двери ИКМО пропала вывеска, помещение заперто.

Можно предположить, что опережающее по явке по сравнению с другими районами голосование в Кронштадте также связано с военнослужащими. По этой же причине в лидерах — Петроградский район.

Тогда мы идем к вам!

Вероятно, выборы-2019 в Петербурге запомнятся аномально высоким числом желающих проголосовать дома. При этом урны для выездного голосования сбегают от наблюдателей на черных авто, а их преследователи попадают в ДТП.

На Малой Охте в УИК №945, по данным координатора движения «Объединенные демократы» Андрея Пивоварова, поступило 150 заявлений с просьбой привезти избирательный участок на дом. Во Фрунзенском районе тоже нашлось немало желающих не выходить из комнаты. Лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец рассказал, что в районе повсеместно от 200 до 300 заявок на надомное голосование. Машины с переносными урнами покидают участки без наблюдателей. При этом член горизбиркома Юрий Кузьмин заявил журналистами, что 300 «надомников» на одном участке — это никакая не аномалия, потому что в городе 150 тысяч жителей стоят на учете в социальных службах и проявляют сознательность в период выборов. А то, что бригады с переносными урнами уезжают без наблюдателей — так им не угодишь: одни жалуются, что не взяли, другие недовольны, что, наоборот, увезли с участка.

Кандидат-самовыдвиженец в МО № 75 Алексей Доссон рассказал «Фонтанке» детективную историю. Спустя полчаса после открытия избирательных участков от школы № 322, где находится участковая комиссия № 2145, отъехала черная БМВ. В машину погрузили урну для надомного голосования и больше сотни бюллетеней. Наблюдателей не взяли. Кандидат пустился в погоню и заметил, что машина петляет по территории избирательного округа, который к УИК 2145 не имеет отношения.

В итоге машину Доссона блокировали два других автомобиля, и БМВ с урной благополучно скрылся. Аналогичная ситуация произошла как минимум на трех участках Фрунзенского района. Член комиссии №2147 с правом совещательного голоса от «Партии роста» тоже полчаса гонялся за машиной с ящиком для голосования и 300 бюллетенями. В итоге некая машина заблокировала ему проезд и погоню пришлось прекратить. Вдобавок наблюдатели Алексея Доссона попали в ДТП во время гонки за «Ягуаром», который тоже увез бюллетени из избирательного участка. Об этом «Фонтанке» рассказал лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец.

В УИК № 2119, по словам ее члена Платона Транькова, утром объявили, что получили 300 заявлений на надомное голосование. Реестр заявок Транькову не показали. В рейд по квартирам отправили две машины с урнами, в каждой – по 150 бюллетеней. Траньков поехал следом и сумел заглянуть в реестр, который носили с собой члены участковой комиссии. "Я увидел, что в нем всего 12 заявок, а не 150. На вопрос о том, где остальные заявки, ответа я не получил. Спустившись в очередной раз к своей машине, чтобы последовать за урной и бюллетенями, я обнаружил, что она заблокирована другими автомобилями. Машина с урной и бюллетенями скрылась в неизвестном направлении", – рассказал Траньков.

Кандидат в депутаты муниципалитета Волковское Галина Аникина рассказала, что на участке № 2040 спустя минуту после того, как первый член комиссии ушел по домам с урной и 200 бюллетенями, взяв с собой наблюдателя, на выездное голосование отправили и вторую урну с 186 бюллетенями. В нее наблюдателя уже не взяли. На президентских выборах в марте прошлого года эта же участковая комиссия отчиталась о всего 18-ти «надомных» бюллетенях.

А в муниципальном округе «Пороховые» наблюдательница сняла на видео, как заявки на надомное голосование члены УИК составляют в «Макдональдсе»: видимо, избиратели с их участка ленятся не только дойти до комиссии, но и самостоятельно попросить о выездном голосовании.

Атака фейков

Еще одна примета выборов-2019 — множество сообщений о вбросах, изрядная доля которых оказывается фейком. Так, по сети распространился видеоролик, на котором якобы зафиксировано нарушение на УИКе 61: член комиссии вбрасывает бюллетени в урну, стыдливо пряча их от камер наблюдения. Но урна эта непрозрачная, такие в Петербурге на участки не ставят уже несколько лет.

Видео с камеры наблюдения, на котором якобы зафиксирован вброс на участке №1808, председатель Горизбиркома Миненко тоже назвал фейком: оно было сделано в 2016 году в Нижнем Новгороде.

Ложным оказалось и сообщение о вбросе бюллетеней членами комиссии на участке 1047. Видео было запущено в сеть через недавно созданный аккаунт на Youtube.

При этом каждое такое сообщение о вбросе бюллетеней тщательно отрабатывается провластными СМИ: они не только выезжают в фигурирующие в фейковых сообщениях УИКи, но и напоминают читателям, что такого рода лживые новости выгодны оппозиционным кандидатам — с перечислением конкретных фамилий.

Но были и настоящие сигналы. Так, в Петроградском районе на участке №1627 кандидат в депутаты муниципалитета «Посадский» Иван Злобин зафиксировал, как около 12:20 к урне подошла женщина и что-то опустила в прорезь. «Я услышал громкий шлепок – так, будто в урну упало не два бюллетеня, а больше. Посмотрел в урну и увидел в ней сложенные пачкой бюллетени», – заявил он «Фонтанке». Самовыдвиженец насчитал с дюжину бюллетеней во вброшенной пачке.

А на участке № 1615 (в муниципалитете "Введенский") член комиссии с правом совещательного голоса Валерия Горячева предотвратила вброс: она помешала подростку, который подбирался к урне с четырьмя бюллетенями.

Во Фрунзенском районе кандидат в депутаты муниципалитета Купчино Гюзяль Юдина спугнула девушек, которые пытались засунуть по пачке бюллетеней в урну. По словам Юдиной, они сбежали, как только поняли, что привлекли чье-то внимание.

Бюллетени с подвохом

«Наблюдатели Петербурга» сообщали, что в разных районах города УИКи получали больше бюллетеней, чем на их территориях есть жителей. И просто боязнью оказаться без голосов из-за случайной порчи документа это не объяснить. Во Владимирском округе двум участкам (№2210 и 2216) муниципальные избиркомы передали 83 и 197 дополнительных бюллетеней, по сотне неучтенных бюллетеней оказалось на трех участках в Невском районе на территории муниципалитета №54 (комиссии №1455, 1458, 1460). Похожая ситуация в Адмиралтейском районе.

В УИКах «Острова Декабристов» нашли бюллетени с типографским браком — едва заметная точка стоит в окошке напротив фамилии кандидатки в муниципалы Натальи Ивановой от «Единой России». На этих участках стоят КОИБы, и даже такого пустяка может оказаться достаточно, чтобы машины посчитали голоса в пользу Ивановой.

А на участок 1538, который идёт по округу 159, и вовсе завезли бюллетени для муниципальных выборов с округа 161. Подмену к обеду заметили избиратели, которые не нашли там своих кандидатов в муниципалы. Глава МО «Народный» Денис Соловёв подтвердил «Фонтанке», что 1538-й участок относится к 159-му избирательному округу и что туда завезли 1360 бюллетеней с депутатами из 161 округа. Председатель ИКМО «Народный» Анна Дрозд выехала на место, чтобы разобраться в ситуации.

А на выходе из избирательных участков в муниципалитете «Морской» голосующих встречали девушки в зеленых курточках и кепочках с надписью «Социологический опрос», сообщил депутат заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский. По его словам, «зеленым человечкам» горожане рассказывают, что проголосовали «за всю пятерку» неких кандидатов. Депутат написал, что среди бумаг, которые держат люди в форменных куртках, есть листовки движения «Я люблю Васильевский». Под этим брендом на Васильевском острове идут провластные кандидаты, чью кампанию вели политтехнологи, нанятые предпринимателем Евгением Пригожиным.

«Он сам упал»

На некоторых участках не обошлось без насилия.

Штаб Навального в Петербурге сообщил, что в Купчино крепкие мужчины напали на кандидата в депутаты Марию Новикову на избирательном участке №2172 на улице Ярослава Гашека. Новикова вызвала их гнев тем, что сняла их на видео, и один из мужчин ударил ее, выбив из рук телефон. Присутствовавший при этом полицейский посоветовал обратиться к медикам и написать заявление.

Анну Шлейникову, делегированную в УИК № 1614 на Петроградской стороне кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, облили зеленкой ранним утром прямо у дома. Женщина написала заявление в полицию.

Член комиссии № 1619 с правом решающего голоса от «Яблока» Георгий Медвинский рассказал «Фонтанке», что двое неизвестных ударили его по лицу и убежали. Реакция Горизбиркома была молниеносной. Председатель Виктор Миненко назвал эти сообщения «фейком». «Есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили», – сказал Миненко журналистам.

Дачная очередь

С раннего утра желающие поскорее отдать свой гражданский долг и провести остаток воскресенья с чистой совестью образовали на некоторых избирательных участках вполне убедительные очереди. На участке №105 в Василеостровском округе уже через 20 минут после открытия толпились 30 ответственных и крепких молодых людей. Кто рано встает — тому не запретишь.

Обитатели садоводств в Ленинградской области тоже оказались активными. Так, в СНС «Мшинская» Лужского района читательница «Фонтанки» Ольга не смогла проголосовать, потому что пенсионеры на лавочке около участка сказали, что ждать придется минимум час. Дело было после полудня.

В СНТ «Флора-2» в Ломоносовском районе в половине двенадцатого тоже была очередь, но местная избирательная комиссия «обслужила» всех быстро.

«Фонтанка» побывала на трех дачных избирательных участках. В СНТ «Луч» и «Новоропшинское» участки оборудовали в домиках правления. «Флора-2» выставила для голосования палатку на улице.

В «Луче» (участок 2367) голосовать решили 368 избирателей. К 8:50 проголосовали уже 10 человек. Председатель УИК — Вадим Красота, начальник сектора физической культуры и спорта администрации Кронштадтского района. Все дачные участки в Ломоносовском районе принадлежат к ТИК 15, на каждом в комиссии работают люди, прибывшие из Кронштадта. Кстати, именно этот район города в полдень оказался лидером по явке: при общегородском показателе в 6,61%, Кронштадт выдал около 13%. В «Луче» даже наблюдатели нашлись: молчаливая девушка от сетевого издания «Выбор народа» и веселый мужчина «от общественной палаты» (правда, корреспонденту «Фонтанки» он признался, что вообще-то водитель — но спохватился и не сказал, чей). Голосовать на дому пожелали 23 избирателя, но Вадим Красота сказал, что может оказаться и больше — до 14 часов кто-то еще может обратиться и попросить ящик для голосования на дом. Видеонаблюдение, про которое говорили, что на дачных участках его не будет, все-таки есть. Но оно особое. Камеры не подключены к общей он-лайн системе, это просто регистраторы с флешкой, которые потом комиссии должны сдать в ТИК. Дачный избиратель оказался активным. Вот хронология явки за полчаса: 9:15 — две женщины, 9:19 — еще три женщины, 9:24 — пожилая дама, 9:27 — пожилой мужчина, 9:28 — двое избирателей, 9:37 — один избиратель, 9:44 — пожилая пара, 9:48 — дама с собачкой в хозяйственной сумке. Итого 13 человек за полчаса. Для участка, где нет и 400 избирателей, это показатель. Правда, не всех пришедших удалось найти в списке избирателей, который оформили и прошили в ТИКе. «Мы подавали в ТИК отдельный список из 125 человек, которые открепились у нас, придя лично. Но ТИК почему-то их не включил в свой список», – объяснил неувязочку Красота. Избирателям, которых в списке не нашли, пообещали организовать голосование на дому, как только решат этот вопрос с ТИКом.

В «Новоропшинском» избиратели тоже проявили активность. Объяснили это просто: хотят привлечь внимание администрации к проблемам садоводства с электричеством и питьевой водой. В крохотном домике правления все было, как положено на участке: члены комиссии, полицейский в серьезном бронежилете, двое наблюдателей — от он-лайн издания «Выбор народа» и от кандидата Амосова. Здесь к 10 утра успели проголосовать 15 из 182 зарегистрированных избирателей. Урну на дом пока никто не просил.

В СНТ «Флора-2» голосовали в палатке, потому что в дачном правлении урну для голосования и кабинки ставить оказалось просто некуда. Поэтому в палатке голосовали, а в правлении — угощались. Комиссия выставила целый мини-бар с вкусными и взрослыми напитками и три вида ароматных пирожков, все — бесплатно, да еще и по имени-отчеству назовут, когда угощать будут, все же друг друга знают.

Избиратели тоже шли не с пустыми руками — принесли пакет груш с участка. Результат: к 11:45 проголосовали 139 избирателей из 363, шестеро пожелали проголосовать на дому.

В целом общая сниженная активность избирателей на руку провластным кандидатам: те, кто привык голосовать строем и с песней, и так придут на участки. Тем не менее, до подсчета голосов еще есть время — в Петербурге погода переменчива. И политическая - тоже.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»