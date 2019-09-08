Семак: Я бы очень хотел возвращения Кокорина в «Зенит», иметь такого игрока – мечта любого тренера

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о своем желании вернуть Александра Кокорина после того, как последнего выпустят по УДО.

«Моя позиция остается прежней — я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления (до задержания Кокорин почти 9 месяцев пропустил из-за разрыва связок — прим. ред.). Этот игрок — один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита» 8 сентября.

Напомним, что братья Кокорины, еще один футболист, Павел Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

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В колонии футболисты провели два месяца, после чего подали на УДО.