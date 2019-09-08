Нурмагомедов уделал Бузову, став самым популярным в российском инстаграме

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обошел певицу и телеведущую Ольгу Бузову по количеству подписчиков в инстаграме. На данный момент у Нурмагомедова уже больше 16 325 000 подписчиков, в то время, как у Бузовой примерно на 7 тысяч меньше.

Таким образом, теперь Хабиб – самый популярный россиянин в инстаграме. Ольга Бузова удерживала этот титул с февраля 2017 года, когда, в свою очередь, обогнала рэпера Тимати.

Резкий рост подписчиков Хабиба Нурмагомедова произошел из-за его победы над американцем Дастином Порье в минувшую субботу, 7 сентября. Российский боец победил удушающим приемом в 3 раунде. Теперь на его счету 28 побед в 28 поединках.