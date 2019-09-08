«Карусельщик» из Ленобласти попытался выбрать губернатора в Петербурге. Его остановили наблюдатели

Наблюдатели на участке №570 в Калининском районе Петербурга остановили мужчину с пропиской в Тосненском районе Ленобласти, который пытался выбрать губернатора Петербурга. Об этом заявил пресс-секретарь кандидата в губернаторы Михаила Амосова Вадим Сафонов.

Как он сообщил 8 сентября, мужчина получил бюллетень, но поставить галочки не успел. При попытке проверить его документы он захотел сбежать. Его компаньонам удалось это сделать. Прибывшая полиция якобы отказалась составлять акт.

«Бюллетень, который незаконно выдали «карусельщику», пока так и лежит, отложенный в сторону на столе, под присмотром наблюдателей, – добавил Сафонов. – Заместитель председателя комиссии, которая выдала бюллетень, покинула помещение вместе с полицией. В ТИК направлена жалоба».

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