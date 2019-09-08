«Если заявок много, ездить надо быстро, а то не успеешь». В горизбиркоме прокомментировали погони наблюдателей за урнами во Фрунзенском районе

В петербургском избиркоме не обладают информацией о том, что во Фрунзенском районе бюллетени и переносные урны, предназначенные для надомного голосования, члены участковых комиссий грузят в машины и увозят в неизвестном направлении, вынуждая наблюдателей отправляться за ними в погоню.

«Я таких сообщений не встречал, слышу в первый раз», – ответил на вопрос «Фонтанки» член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин во время брифинга 8 сентября.

Во Фрунзенском районе заявлений на надомное голосование действительно много, и петербургский избирком проверяет, насколько они правомерны, сказал Юрий Кузьмин.

«Если обращений поступило много, то ездить надо очень быстро, иначе не успеешь, – прокомментировал сообщения о погонях член горизбиркома Олег Зацепа. – А информация о том, что наблюдателей физически блокируют – это криминальные проявления, которые вне компетенции избирательной комиссии».

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Ранее «Фонтанка» сообщала, что во Фрунзенском районе день голосования несколько комиссий начали с разъездов по территории: они погрузили в автомобили ящики для надомного голосования и взяли с собой по 150 – 200 бюллетеней, что значительно превышает число обычно голосовавших на дому жителей этих участков. Кандидаты и члены комиссий с правом совещательного голоса, которые отправились за ними вслед, вынуждены были петлять по району, объезжая дворы, стоянки и заправки. Почти во всех случаях погоня заканчивалась одинаково: преследователей блокировали несколько других машин, и автомобиль с переносной урной скрывался в неизвестном направлении. Один случай даже закончился аварией: преследователи на ИЖе врезались в «Ягуар», на котором, предположительно, увозили бюллетени.