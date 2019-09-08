Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной трагедией»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о слабости мужчин в России.

«Русская женщина — это очень сильное существо по своей, как это сейчас модно говорить, генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. А мужчина — нет», – цитирует 8 сентября заявление протоиерея РИА Новости. Эти слова прозвучали в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

По словам известного священника, современные мужчины, которые являются «национальной трагедией», даже при поиске спутницы жизни ищут «вторую маму». Настоящие мужчины, по оценке Смирнова, стали «штучным товаром». Есть в этом и вина женщин, так как, по мнению священнослужителя, без отца мальчика воспитать нельзя. Он призвал отправлять таких юношей в кадетские корпуса, где из них «подготовят новых людей».

«Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», – уверен Смирнов.

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Напомним, что это не первый раз, когда глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства касается темы межполовых отношений и гендерных различий в публичных выступлениях. Так, он призывал бороться против «бича, который мальчиков превращает в девочек», советовал использовать научный подход в выборе спутника жизни и сравнивал контрацепцию с покушением на убийство.