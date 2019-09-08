Сотня тех, кто не «крошикизировался». Фонд друзей балтийской нерпы подвёл пятилетние итоги работы

фото со страницы vk.com/sealrescue

С тех пор, как в Репино на территории Водоканала в 2014 году открылся центр реабилитации ластоногих, через него прошли реабилитацию сотня крошечных нерпят и утомленных тюленей.

Под пятилетний юбилей в соцсетях фонда была выложена подборка фотографий за последние годы. На них и щенки, только привезенные в центр, и уже подрощенные, прошедшие реабилитацию ластоногие.

За время работы центра в Репино на волю было выпущено 80 малышей и ещё 20 взрослых особей. Сотого «пациента» отправили в море минувшим летом, им стала Окунева-2.

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Звезда центра, да и, пожалуй, самая известная в России нерпа Крошик, стал единственным, кто отказался покинуть бассейны в Репино. На сегодняшний день он живет там уже больше трёх лет, выпускать на волю его пытались дважды, но он предпочёл стать домашним питомцем. Своё имя Крошик получил из-за размера при поступлении, нерпа весила всего пять кг. Сотрудники центра даже придумали термин «крошикизироваться», его используют для тех подопечных, кто, кажется, готов последовать его судьбе.

Крошик в Репино ведёт себя как хозяин, принимает или не принимает новых пациентов, раздирает в бассейне птиц и с радостью позирует для гостей, в том числе иностранных.

В центре занимаются не только фактической реабилитацией, но и научной работой. Балтийская кольчатая нерпа – вымирающий вид. В заливе их всего около ста особей.