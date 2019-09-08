В МО «Балканское» убегают надомные урны. Ранее там напали на кандидатку

Во Фрунзенском районе Петербурга члены двух УИКов МО «Балканское» унесли пустые урны для надомного голосования и пачку бюллетеней. Об этом 8 сентября журналистам рассказали наблюдатели.

О нарушении корреспонденту «Фонтанки» рассказали наблюдатели УИКа №2168: два члена комиссии унесли урну для голосования на дому. Попытки воспрепятствовать им пресекли сотрудники полиции, которые якобы заблокировали наблюдателей.

«Два члена комиссии просто взяли урну и с хорошей скоростью покинули избирательный участок», – рассказала наблюдатель.

Председатель УИК Валентина Орешкина отказалась комментировать происходящее, заявив, что очень занята. Одновременно она сообщила полиции, что журналисты ее провоцируют.

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Кандидат Роман Григорьев от Партии роста и член комиссии рассказал, что на соседнем УИКе, 2169-м, произошла аналогичная ситуация.

«Два члена УИКа взяли пустые урны и мешок бюллетеней. До сих пор их нет», – рассказал он, добавив, что подал жалобы в ЦИК с требованием отменить итоги надомного голосования, однако председатель УИКа отказался поставить подпись о принятии жалобы.

Ранее в том же Фрунзенском районе пресекли вброс бюллетеней. Там же ударили кандидата Марию Новикову.