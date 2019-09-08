Версия партии власти : «Единая Россия» отчиталась о спокойном голосовании в Петербурге

Пресс-служба «Единой России» распространила сообщение о том, что губернаторские и муниципальные выборы проходят в Петербурге организованно и спокойно.

«Я сегодня посетил несколько избирательных комиссий в Центральном районе города. Все участки открылись вовремя, активность петербуржцев хорошая. Атмосфера на участках праздничная, люди в хорошем настроении, настроены благожелательно. Люди понимают, что сегодня делают вклад в будущее нашего города. Голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан», – цитирует 8 сентября партия заместителя председателя ЗакСа Петербурга Сергея Соловьева.

Тем временем «Фонтанка» с утра публикует сообщения о нарушениях на выборах: погонях наблюдателей за машинами с бюллетенями, нападениях на кандидатов и вбросах. Полная хроника в нашей трансляции.