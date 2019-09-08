16 руферов поймали на объекте Роскосмоса. Красивых фото для соцсетей не получилось

16 человек хотели совершить нападение на Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности государственной корпорации «Роскосмос». Хотели не денег, а красивых снимков, заявила пресс-служба госкорпорации.

Как сообщает 8 сентября Роскосмос, вчера служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности задержала группу из трех человек. Молодые люди хотели пофотографироваться на крыше и внутри режимного объекта, чтобы потом похвастаться снимками в Сети.

Задержанных лиц передали сотрудникам полиции поселка Власиха.

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» еще одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», – заявили в Роскосмосе.

Реклама



В результате утром 8 сентября на КПП предприятия и по периметру территории задержали сначала двух, а позднее еще 12 человек. Всех отправили в полицию.