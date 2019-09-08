«Лицо свое сними!» Крепкие мужчины напали на кандидатку в Петербурге

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Штаб Навального в Петербурге сообщил о нападении группы мужчин на кандидата в депутаты Марию Новикову.

Как говорится в сообщении штаба от 8 сентября, нападение произошло на избирательном участке №2172 на улице Ярослава Гашека в Купчино. Новикова снимала группу мужчин, а им это не понравилось.

«Лицо свое сними! Зачем ты нас снимаешь?» – грозно произнес один из них, после чего девушка получила мощный удар от его «коллеги». У неё выпал из рук телефон. Присутствующий при нападении полицейский порекомендовал пострадавшей обратиться в медучреждение и с заявлением в органы.

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Как уточняют в штабе, эти же двое крепких мужчин на УИКе №2168 ранее якобы помогли комиссии сбежать с урной для надомного голосования.

Утром 8 сентября двое членов избирательных комиссий в Петроградском районе сообщили о нападении. Глава Горизбиркома Миненко назвал их информацию «фейком».