На выборах в Петербурге аномально много желающих голосовать на дому. Наблюдатели говорят о возможных фальсификациях

Сразу в нескольких районах Петербурга наблюдатели зафиксировали аномально большое число желающих голосовать на дому. Больше всего сообщений "Фонтанка" получила из Фрунзенского района: его жители, если верить данным участковых избиркомов, повально решили выбирать губернатора и муниципальных депутатов за пределами участков.

Руководители комиссии № 2119, как сообщил "Фонтанке" ее член Платон Траньков, утром объявили, что получили 300 заявлений на надомное голосование. "Я попросил показать реестр заявок, но мне отказали. Отправили две машины с урнами, в каждой – по 150 бюллетеней. Для меня места в машине не оказалось, и я поехал вслед за одной из групп. В квартиры к голосующим вместе с членами комиссии меня стали пускать только после того, как я пригрозил жалобой", – рассказал Траньков. Он утверждает, что сумел заглянуть в реестр заявок, который носили с собой члены участковой комиссии. "Я увидел, что в нем всего 12 заявок, а не 150. На вопрос о том, где остальные заявки, ответа я не получил. Спустившись в очередной раз к своей машине, чтобы последовать за урной и бюллетенями, я обнаружил, что она заблокирована другими автомобилями. Машина с урной и бюллетенями скрылась в неизвестном направлении", – рассказал активист. До сих пор ни одна из групп, занимавшихся надомным голосованием на этом участке, в комиссию, по его словам, не вернулась. На президентских выборах в марте прошлого года желание проголосовать на дому изъявил всего 51 житель этого участка, следует из данных системы "ГАС Выборы".

Похожую историю рассказала "Фонтанке" кандидат в депутаты муниципалитета Волковское Галина Аникина. "На участке № 2040 спустя минуту после того, как первый член комиссии ушел по домам с урной и 200 бюллетенями, взяв с собой наблюдателя, на выездное голосование отправили и вторую урну с 186 бюллетенями. Во вторую машину наблюдателя не взяли. Просто сели и уехали", – сообщила она. Сколько всего людей подали в эту комиссию заявления на надомное голосование, ей не известно. "В комиссии говорят, что звонки были устные. Никакой информации о маршруте следования членов комиссий с урнами не дают", – заявила кандидат "Фонтанке". При этом на президентских выборах в марте прошлого года эта же участковая комиссия собрала всего 18 бюллетеней за пределами участков.

По словам председателя петербургской Партии роста Павла Швеца, такие же аномалии наблюдаются по всему району. По его данным, например, в УИК № 2147 якобы поступило 258 заявок (в прошлом году на дому голосовали 28 человек), в УИК № 2141 – 250 заявок (против 32 заявок в прошлом году), в УИК 2148 – 211 заявок (на президентских выборах здесь на дому голосовали 45 человек).

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О высоком числе "надомников" "Фонтанке" также сообщили наблюдатели из Адмиралтейского и Приморского районов.

На участке № 1842 в реестре – всего 6 заявок, но члены комиссии унесли с собой вместе с переносной урной 140 комплектов бюллетеней, рассказал член комиссии Вячеслав Тутушкин (в прошлом году на длму здесь голосовали 19 человек). "Это объяснили тем, что они планируют зайти ко всем лежачим, которых знают, а не только к тем, кто подавал заявки", – сообщил он. "В реестре желающих голосовать на дому – 15 человек. Однако утром по домам унесли урну и 150 бюллетеней", – рассказала кандидат Анна Боева, которая наблюдает за выборами на участке № 28 в Адмиралтейском районе (на президентских выборах там тоже активно голосовали на дому – 166 человек).

Член горизбиркома Юрий Кузьмин считает, что ситуация с надомным голосованием – в пределах нормы. Он заявил журналистам, что на учете в социальных службах в Петербурге стоят около 150 тысяч человек, и они традиционно голосуют активно. На просьбу "Фонтанки" пояснить, чем вызван большой разрыв между числом таких желающих сейчас и на президентских выборах, Кузьмин ответил: "Статистика может быть разной, ее нужно проверять, мы этим займемся". И добавил, что 300 человек – цифра для надомного голосования на одном участке "не аномальная".