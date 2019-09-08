Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 66.00р
72.89р
19:02 08.09.2019
Расширенный поиск

Власть
08.09.2019 16:38
Печать

На выборах в Петербурге аномально много желающих голосовать на дому. Наблюдатели говорят о возможных фальсификациях

Сразу в нескольких районах Петербурга наблюдатели зафиксировали аномально большое число желающих голосовать на дому. Больше всего сообщений "Фонтанка" получила из Фрунзенского района: его жители, если верить данным участковых избиркомов, повально решили выбирать губернатора и муниципальных депутатов за пределами участков.

Руководители комиссии № 2119, как сообщил "Фонтанке" ее член Платон Траньков, утром объявили, что получили 300 заявлений на надомное голосование. "Я попросил показать реестр заявок, но мне отказали. Отправили две машины с урнами, в каждой – по 150 бюллетеней. Для меня места в машине не оказалось, и я поехал вслед за одной из групп. В квартиры к голосующим вместе с членами комиссии меня стали пускать только после того, как я пригрозил жалобой", – рассказал Траньков. Он утверждает, что сумел заглянуть в реестр заявок, который носили с собой члены участковой комиссии. "Я увидел, что в нем всего 12 заявок, а не 150. На вопрос о том, где остальные заявки, ответа я не получил. Спустившись в очередной раз к своей машине, чтобы последовать за урной и бюллетенями, я обнаружил, что она заблокирована другими автомобилями. Машина с урной и бюллетенями скрылась в неизвестном направлении", – рассказал активист. До сих пор ни одна из групп, занимавшихся надомным голосованием на этом участке, в комиссию, по его словам, не вернулась. На президентских выборах в марте прошлого года желание проголосовать на дому изъявил всего 51 житель этого участка, следует из данных системы "ГАС Выборы".

Похожую историю рассказала "Фонтанке" кандидат в депутаты муниципалитета Волковское Галина Аникина. "На участке № 2040 спустя минуту после того, как первый член комиссии ушел по домам с урной и 200 бюллетенями, взяв с собой наблюдателя, на выездное голосование отправили и вторую урну с 186 бюллетенями. Во вторую машину наблюдателя не взяли. Просто сели и уехали", – сообщила она. Сколько всего людей подали в эту комиссию заявления на надомное голосование, ей не известно. "В комиссии говорят, что звонки были устные. Никакой информации о маршруте следования членов комиссий с урнами не дают", – заявила кандидат "Фонтанке". При этом на президентских выборах в марте прошлого года эта же участковая комиссия собрала всего 18 бюллетеней за пределами участков.

По словам председателя петербургской Партии роста Павла Швеца, такие же аномалии наблюдаются по всему району. По его данным, например, в УИК № 2147 якобы поступило 258 заявок (в прошлом году на дому голосовали 28 человек), в УИК № 2141 – 250 заявок (против 32 заявок в прошлом году), в УИК 2148 – 211 заявок (на президентских выборах здесь на дому голосовали 45 человек).

Реклама

О высоком числе "надомников" "Фонтанке" также сообщили наблюдатели из Адмиралтейского и Приморского районов.

На участке № 1842 в реестре – всего 6 заявок, но члены комиссии унесли с собой вместе с переносной урной 140 комплектов бюллетеней, рассказал член комиссии Вячеслав Тутушкин (в прошлом году на длму здесь голосовали 19 человек). "Это объяснили тем, что они планируют зайти ко всем лежачим, которых знают, а не только к тем, кто подавал заявки", – сообщил он. "В реестре желающих голосовать на дому – 15 человек. Однако утром по домам унесли урну и 150 бюллетеней", – рассказала кандидат Анна Боева, которая наблюдает за выборами на участке № 28 в Адмиралтейском районе (на президентских выборах там тоже активно голосовали на дому – 166 человек). 

Член горизбиркома Юрий Кузьмин считает, что ситуация с надомным голосованием – в пределах нормы. Он заявил журналистам, что на учете в социальных службах в Петербурге стоят около 150 тысяч человек, и они традиционно голосуют активно. На просьбу "Фонтанки" пояснить, чем вызван большой разрыв между числом таких желающих сейчас и на президентских выборах, Кузьмин ответил: "Статистика может быть разной, ее нужно проверять, мы этим займемся". И добавил, что 300 человек – цифра для надомного голосования на одном участке "не аномальная".

Ранее по теме

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
06.09.2019 18:00

«Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300
Setl Group
06.09.2019 17:04

«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

В сентябре компания «Петербургская Недвижимость» представила новое предложение «Квартира каждому». Теперь квартиру в современном доме комфорт-класса можно оформить в ипотеку с легким платежом — от 15 тысяч рублей в месяц.
06.09.2019 17:00

Детокс головы, или Когда мозгу нужно остыть

Постоянные звонки, сообщения в мессенджерах, негативные новости, стрессовые ситуации на работе — порой кажется, что мозг закипает. Если к тому же вас беспокоят перепады настроения, тревожность, нарушения сна, а дать мозгу остыть никак не получается, то, возможно, вам требуется поддержка специалистов.
unsplash.com
06.09.2019 16:28

Эксперты ПСК ожидают снижения ипотечных ставок к ноябрю

Банк России в третий раз за год смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла минимального значения за последние пять лет – 7%. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это приведёт к дополнительному снижению банковских ставок по ипотеке в ближайшие два-три месяца.
06.09.2019 14:55

Как начать разбираться в кино?

Новые фильмы выходят в прокат каждый месяц. Как выбрать то, что стоит смотреть? Вместе с телеканалом «Кино ТВ» мы составили краткое руководство для занятых горожан.
ГК «КВС»
06.09.2019 12:57

ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».
Setl Group
06.09.2019 12:04

Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.
Группа ЦДС
06.09.2019 11:55

Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.
ПСК
06.09.2019 11:17

В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.09.2019 10:27

В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
ПАО Сбербанк
05.09.2019 14:33

Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.