В России нашли признаки вмешательства в выборы со стороны Google и Facebook

Роскомнадзор предупредил иностранные Интернет-корпорации о недопустимости публикации политической рекламы в дни тишины и единого голосования. Об этом сообщили в Общественной палате РФ.

«Накануне дня выборов Роскомнадзор направил предупреждение западным интернет-гигантам – Google, YouTube, Facebook и Instagram, в котором отметил, что перед единым днем голосования в России, 7 сентября, когда объявляется день тишины, а также в сам день выборов, 8 сентября, недопустимо публиковать политическую рекламу», – цитирует 8 сентября заявление руководителя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича ТАСС.

По его словам, иностранные компании поставили в известность, что нарушение правила дня тишины будет расцениваться российскими властями как «иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам». Малькевич подчеркнул, что Google «наплевал на предупреждение Роскомнадзора». Он настаивает, что в запрещенное для агитации время поисковик при запросе «выборы в Мосгордуму» выдавал ссылки на так называемое «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального.

Малькевич также рассказал, что Facebook блокировал посты в официальном аккаунте Мосгоризбиркома. «Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?» – задался вопросом глава комиссии ОП.