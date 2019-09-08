К 15:00 явка на выборы в Петербурге 16,26%

По состоянию на 15:00 явка на выборы в Петербурге составила 16,26%. Всего к этому моменту проголосовало 615856 горожан, сообщил журналистам 8 сентября член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

По его словам, выборы проходят спокойно. "По-прежнему в подавляющем большинстве случаев информация о нарушениях не подтверждается. Сообщения о нарушениях при надомном голосовании противоречат сами себе. В некоторых районах наблюдатели жалуются, что их члены комиссий не берут с собой, когда уезжают на надомное голосование. В других районах – жалуются на то, что их, напротив, берут с собой, уводя с участков", – заявил Кузьмин.

Ранее сообщалось, что на 12:00 явка на выборы в Петербурге составила 6,61%. В 10:00 явку зафиксировали на уровне 1,86%.