Порвать и сжечь. Парк «Тучков буян» довел члена УИК в Кировском районе до суда

Член участковой избирательной комиссии №635 Тимофей Городилов, в отношении которого был подан административный иск за призывы сжигать анкеты, обьяснил, что речь шла о голосовании по «начинке» парка на проспекте Добролюбова в Петербурге. Об этом он 8 сентября сообщил журналистам.

Городилов объяснил, что на участке происходили вещи, не имеющие отношения к избирательному процессу, в том числе, можно было замерить уровень сахара и проголосовать по инфраструктуре парка, который разобьют на месте «Судебного квартала», для чего избирателям предлагали взять бюллетень с перечнем вариантов.

«Я сказал, что они могут делать с этими анкетами все что угодно, хоть порвать и сжечь, потому что к нам они не имеют никакого отношения. На эти слова обратил внимание кто-то из комиссии. Член ИКМО "Красненькая речка" сказал, что я совершил административное правонарушение. Я еще не решил, ехать туда (в суд — Прим. ред.) или нет», – добавил Городилов.

Он пояснил, что, с одной стороны, не хочет покидать избирательный участок, с другой, не поехав в суд, рискует вообще лишиться возможности контролировать подсчет голосов.

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Напомним, на избирательных участках в Петербурге граждан сегодня встречают вопросом о том, каким они хотят видеть парк на проспекте Добролюбова – один из главных предвыборных проектов врио губернатора Петербурга Александра Беглова. С помощью этого опроса можно проконтролировать явку бюджетников, говорят работники госучреждений.

При этом сам опрос уже несколько дней идет в Северной столице. Пока лидирует наименование «Тучков буян».