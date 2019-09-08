Выборы как гонки на выживание. Наблюдатели на ВАЗе протаранили «Ягуар» с бюллетенями на Бухарестской

Наблюдатели кандидата-самовыдвиженца Алексея Доссона днем 8 сентября попали в ДТП во время погони за «Ягуаром», который увез бюллетени из избирательного участка.

«Погоня началась от УИКа на Малой Балканской, 60. Они проехали 3-4 квартала и на Бухарестской, 120, столкнулись с «Ягуаром», – рассказал «Фонтанке» 8 сентября лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец.

Намеренно ли водитель изделия отечественного автопрома догнал «британца» или это результат случайности — он не знает. Но отмечает моментальную карму.

Реклама



Ранее Доссон сообщил «Фонтанке», что во Фрунзенском районе как минимум с трех участков члены комиссий увезли в неизвестном направлении урны для надомного голосования и часть бюллетеней. Притом что надомное голосование – это, как правило, три-четыре дома вокруг участка.

По утверждению кандидата, сегодня же, спустя полчаса после открытия избирательных участков, от школы № 322 – там находится участковая комиссия № 2145 – отъехала черная «БМВ», куда погрузили урну для надомного голосования и больше сотни бюллетеней. Он гнался за машиной полчаса, но в итоге его заблокировала другая легковушка. Аналогичную историю рассказал «Фонтанке» член комиссии №2147 с правом совещательного голоса от Партии роста.

О том, как проходят выборы в Петербурге, читайте в трансляции на «Фонтанке».