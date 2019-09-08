Грустное голосование. В Югре пожаловались на отсутствие улыбок избирателей

В общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа посетовали, что единый день голосования не вызывает радости у местных жителей.

«Обстановка на избирательных участках спокойная, но не сказать, что очень дружелюбная, люди почему-то не улыбаются», – цитирует 8 сентября заявление члена Общественной палаты ХМАО Жанны Самойловой РИА Новости.

Выборы сегодня, 8 сентября, проходят в 15 муниципалитетах Югры. Глава окружного избиркома Денис Корнеев отметил, что голосование в регионе идет «в штатном режиме». По данным на 12:00, явка составила около 12%.