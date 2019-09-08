Летчик рассказал, как борт Путина едва не вылетел с полосы в Пулково при посадке

Борт президента Владимира Путина чуть не слетел со взлетно-посадочной полосы в Петербурге в штормовых условиях. О посадке, которая могла закончиться трагедией, рассказал бывший пилот спецборта Ил-96 Владимир Федорушкин.

Откровения летчика показал 8 сентября телеканал НТВ. Дата злополучного рейса Москва-Петербург не называется, в эфире лишь упомянуто, что глава государства торопился в Северную столицу на «важную встречу». Погода в обеих столицах была, мягко говоря, неважной: низкая облачность, ливень, боковой ветер.

«Взлетаем во Внуково и на эшелоне где-то 5,5–6 тыс. м мы попали в дичайшую болтанку», — рассказал Федорушкин.

По его словам, за 40 лет полетов он не попадал в такие условия.

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«У нас полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода […] Мы вплоть до 9 тыс. набирали, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало, перегрузки были очень сильные», — продолжил пилот.

Пулково тоже встретил низкой облачностью и сильнейшим дождем – «на полосе практически вода».

Руль поворота, которым нужно выдерживать направление после посадки, отклонялся всего на одну треть.

«В этих условиях, когда он полный, и то удержать его сложно. А тут всего одна треть», — добавил пилот. Вероятность слететь с полосы тогда была процентов 90, заключил Федорушкин.

«Естественно, Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну, немножко поговорили с ним на эту тему», — добавил пилот, прибавив, что «неприятный» был случай.

Родные летчика об этом до эфира НТВ не знали.