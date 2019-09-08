Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Трое кандидатов в губернаторы Петербурга выполнили свой гражданский долг. Последним в голосовании принял участие Михаил Амосов.

Кандидат от партии «Гражданская платформа» прибыл в лицей 470 на улице Бутлерова вместе с семьей. В голосовании вместе с Амосовым приняли участие его жена и дочь.

Ранее в школе №33 Приморского района проголосовала депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

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Самым ранним избирателем из кандидатов в губернаторы стал Александр Беглов, который совершил волеизъявление на избирательном участке №153 на улице Кораблестроителей Васильевского острова.

Свой голос сегодня также отдала председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко. Экс-губернатор Северной столицы голосовала на участке №2237, расположенном в здании городского Водоканала на Таврической улице, 10.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров проголосовал на своем избирательном участке №483 в школе №172 на улице Демьяна Бедного в Калининском районе.