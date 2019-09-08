Голосуй за чужих. Избирателям МО «Народный» подсунули бюллетени из соседнего округа

Путаница с избирательными округами возникла в Невском районе Петербурга 8 сентября. Обитатели муниципального образования «Народный» пришли на участок, но увидели в бюллетенях незнакомые лица.

Как рассказала «Фонтанке» жительница дома №12а по улице Тельмана Елена, её адрес закреплён за 159-м округом. Эту информацию подтверждает и сайт МО «Народный».

Местная жительница пришла на УИК №1538 и обнаружила там бюллетени с совершенно незнакомыми ей фамилиями.

«Пришла голосовать на УИК №1538, и оказалось, что здесь голосуют за 161 округ. На вопрос, почему так изменился неожиданно округ, мне не ответили», — пожаловалась Елена.

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Глава МО «Народный» Денис Соловьёв подтвердил «Фонтанке», что 1538-й участок относится к 159-му избирательному округу.

«На этот участок заказали бюллетени по 161 округу с депутатами», — отметил он.

По решению ИКМО «Народный» накануне на участок завезли 1360 бюллетеней 161 округа. В течение сегодняшнего дня голосование идёт по этим документам. Сейчас, по словам Соловьёва, чтобы разобраться в ситуации, на участок приехала председатель ИКМО «Народный» Анна Дрозд.