Петербург — на 16 месте по явке на выборах

Недотянувшая до 10% к полудню явка на выборах губернатора в Петербурге отнесла Северную столицу к одному из самых вялоголосующих регионов в стране. Город на Неве — лишь на 16 месте рейтинга активности избирателей.

Ранее в горизбиркоме заявили, что на 12 часов на участки пришло 249 830 человек. Это 6,61% избирателей. На выборах градоначальника в 2014 году показатель явки в полдень уже достигал отметки в 12,85% с учетом досрочного голосования.

По данным аналитического агентства «Давыдов.индекс», активнее всего голосуют в Республике Калмыкии, где к 12:00 участки уже посетили 30,45%. На Алтае свои голоса уже отдали 25,82%, в Башкортостане – 25,07%, в Ставропольском крае – 24,27%. Низкая активность в Мурманской области – 11,47%, Забайкальском крае – 12,69% и Вологодской области – 14,91%. Но в Петербурге показатель ниже и этого, что ставит вторую столицу лишь на 16 место в «Давыдов.индексе».