«Зеленые человечки» предлагают подзаработать избирателям на Васильевском острове. За правильный голос можно получить 1500 рублей

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Вокруг школы №12, где базируется одна из участковых избирательных комиссий муниципального округа Морской, расставлены люди в зеленых плащах. Они подсказывают избирателям, как можно заработать 1,5 тыс рублей на своём голосе, рассказал «Фонтанке» кандидат в мундепы от ЛДПР Максим Бойко.

Об этой же схеме у себя в Facebook рассказал депутат городского парламента Борис Вишневский. По их словам, «зеленые человечки» рекомендуют голосовать за кандидатов от организации «Я люблю Васильевский». После голосования, нужно вернутся к человеку в зеленом плаще, подтвердить свой голос устно или фотографией. Взамен «зелёный человечек» пробивает бланк, который можно обменять на Морской набережной на деньги.

В подтверждение своих слов Бойко предоставил видеозапись, на которой якобы проводящий опрос, пробивает бумагу пенсионерке.

Кроме того, он продемонстрировал инструкцию к опросу и списки кандидатов. Фамилии, желающих стать мундепами от «Я люблю Васильевский», выделены жирным.

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Корреспондент «Фонтанки» попытался «продать» свой голос, но безуспешно: на момент контрольной закупки «зеленые человечки» уже оказались в центре внимания наблюдателей и общественности. После неудачной попытки, проходя мимо одного из опрашивающих, журналист услышал голос из рации «опрашивающего», который говорил о «провокациях» и напоминал о необходимости быть очень осторожными.

Удача улыбнулась на месте выдаче денег, о котором рассказал Максим Бойко. Двое мужчин, пришедших на Морскую набережную, 17, подтвердили, что здесь действительно можно получить деньги за «правильное» голосование. Однако по их словам для этого нужно было записываться заранее. Тогда в день записи можно было получить 1 тысячу рублей, а после голосования ещё 1,5 тысячи рублей. Про схему, когда голоса скупаются прямо на участках, они ничего не знали. Также, они подсказали, что деньги будут 9 сентября.

Социологический опрос, как следует из письма в местную участковую избирательную комиссию, проводит компания «Тим-Инфо». Директором компании значится Нелли Градова. Она работала в исполкоме «Единой России» руководителем информационно-аналитического отдела. В беседе с корреспондентом «Фонтанки», она категорически опровергла слова Бойко и информацию о покупке голосов.

Основной вид деятельности компании «Тим-инфо» – торговля книгами и канцелярскими товарами. Однако на ее сайте говорится, что компания оказывает широкий спектр услуг: от GR и сопровождения политической деятельности до проведения пресс-конференций и печати агитационных материалов. В этом году компания выиграла конкурс на 450 тысяч рублей, объявленный государственным детско-юношеским центром Василеостровского района (она поставила учреждению печатную продукцию). До этого последний раз «Тим-инфо» получала господряд четыре года назад: тогда она за 112 тысяч рублей распространила рекламу мюзикла «Алые паруса» по заказу «Городского агентства по телевидению и радиовещанию».