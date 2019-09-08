Наблюдатели в Сертолово пугают избирателей. Группой бородачей руководит бывший командир спецназа

Группа крепких бородатых молодых людей выступает в качестве наблюдателей на выборах в областном Сертолово. Инструктировал их человек, который может научить защищаться от злодеев авторучкой.

Об этом 8 сентября сообщает издание 47News. Инструктаж группа с Кавказа проходила в семь утра в здании местной администрации, участвовали около двадцати человек. Как добавляют журналисты, было дано указание «быть вежливыми».

Руководит группой, утверждает 47News, Алексей Калинкин. Ранее он служил в подразделении подводных диверсантов, после был командиром спецназа у судебных приставов. Его коллеги уточнили, что службу Калинкин оставил год назад, а в настоящее время занимается подобием курсов самообороны, только в основе не единоборства, а умение использовать любые подручные предметы. Сам Калинкин подтвердил изданию, что может научить обороняться с помощью авторучки и «хоть карандаша», однако свою причастность к руководству группой наблюдателей подтверждать не стал. Он отметил лишь, что в настоящее время гуляет по Сертолово.