В Волгограде кандидат в депутаты скончался после обхода участков

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы умер в единый день голосования 8 сентября. Ему стало плохо после посещения избирательных участков, рассказал секретарь регионального избиркома Анатолий Ярылкин.

«Сегодня произошел несчастный случай. В Краснооктябрьском районе Волгограда один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутый избирательным объединением, скончался после планового обхода избирательных участков. Обстоятельства случившегося уточняются. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким», – приводит словам Ярылкина «Интерфакс».

По данным агентства, умер кандидат от КПРФ Вадим Чистяков. Несчастье произошло не в участке, а по пути из него в магазин. Скорая приехала менее чем через 10 минут, но реанимация не помогла: политик скончался на руках у врачей.

Ранее сообщалось о смерти 90-летнего жителя Зауралья. Избирателю стало плохо прямо на участке в Курганской области.