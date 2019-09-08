Кандидат в депутаты сообщил о вбросе бюллетеней на Петроградской стороне. Еще один вброс во Фрунзенском районе удалось предотвратить

В Петроградском районе на участке №1627 кандидат в депутаты муниципалитета «Посадский» Иван Злобин зафиксировал вброс бюллетеней.

По его словам, около 12:20 к урне подошла женщина и что-то опустила в прорезь.

«Я услышал громкий шлепок – так, будто в урну упало не два бюллетеня, а больше. Посмотрел в урну и увидел в ней сложенные пачкой бюллетени», – заявил «Фонтанке» самовыдвиженец, поддержанный движением «Объединенные демократы».

По его оценке, в пачке около двенадцати бюллетеней с голосами и за губернатора, и за муниципальных депутатов.

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О попытке вброса во Фрунзенском районе сообщила «Фонтанке» кандидат в депутаты муниципалитета Купчино Гюзяль Юдина. По ее словам, две девушки пытались засунуть по пачке бюллетеней в урну, но после того, как внимание на них обратила кандидат, обе убежали.

В Петроградском районе, как ранее сообщала «Фонтанка», почти никому из оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты зарегистрироваться не удалось. В выборах там принимают участие кандидаты от «Единой России», по два-три кандидата от КПРФ и самовыдвиженцы, близкие к нынешнему руководству муниципалитетов. «Посадский» – единственный муниципалитет, где в бюллетене оказались двое кандидатов, поддержанных движением «Объединенные демократы».

Во Фрунзенском районе «Единая Россия» конкурирует с Партией роста. Последняя выставила команды кандидатов во всех муниципалитетах района.