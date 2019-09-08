На Сахалине выборы уже закончились. Побеждает врио губернатора

В восточной части России избирательные участки уже начинают закрываться, а ЦИК Сахалинской области огласил предварительные результаты голосования. Правда, особых сюрпризов на острове итоги выборов пока не преподнесли: с большим отрывом лидирует врио губернатора – самовыдвиженец Валерий Лимаренко.

«Обработано 18,5% протоколов УИК, за Лимаренко отдано 828 голосов, это 70,65%. За кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера отдано 145 голосов, это 12,31%, за кандидата от КПРФ Алексея Корниенко – 144 голоса (12,29%)», – приводит 8 сентября предварительные результаты РИА Новости.

Всего на пост главы региона претендуют пять человек. Досрочные выборы проходят в связи с тем, что президент Владимир Путин назначил экс-главу Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края, а его место занял Валерий Лимаренко.

Выборы на Сахалине не обошлись без эксцессов. Так, в городе Невельске накануне произошло возгорание в школе, которая служила избирательным участком. ЧП не помешало жителям города проголосовать.